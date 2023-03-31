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Гербулова об условиях МОК: «Мы тренируемся, чиновники решают. Отдельно взятый спортсмен ничего не сделает»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России по биатлону, призер чемпионата Европы Наталья Гербулова в интервью «СЭ» высказалась об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные соревнования.

— Не могу вас не спросить про исполком МОК, который выдвинул критерии участия россиян.

— Не хочется снова мусолить эту тему и туда лезть.

— Пару месяцев назад вы говорили, что никто не откажется ехать в нейтральном статусе.

— Но сейчас нейтральный статус другой. До этого сколько уже Олимпиад мы выступали в таком статусе? С 2018 года. Я имела в виду тот формат, который был раньше, конечно. Ответила в тот раз и наткнулась на разные не очень хорошие комментарии. Так что в этот раз я воздержусь. Пускай сами разбираются и каждый сам занимается своим делом. Все равно отдельно взятый спортсмен ничего не сделает. Мы тренируемся и выступаем, чиновники — решают. Я хочу сказать спасибо руководителям за возможность выступать и показывать результат.

— Хорошо, давайте так — вы же не принадлежите к силовым структурам?

— Нет.

— Тогда почему вы должны хоронить карьеру, если имеете право участвовать?

— Я воздержусь от комментариев. Я гражданка Российской Федерации, и сейчас моя задача — поддерживать российский спорт, иначе никак.

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Олимпиада
Сборная России по биатлону
Наталья Гербулова
МОК
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