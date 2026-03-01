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1 марта, 15:30

Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России-2025/26

Ана Горшкова
Корреспондент

Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России сезона-2025/26.

25-летняя спортсменка набрала 555 очков. В зачете учитывались 10 лучших результатов всех забегов.

Второе место в общем зачете заняла Кристина Резцова, которая набрала 513 очков. Третьей стала Юлия Коваленко (390 очков).

Шевченко также стала победительницей зачета Кубка России в масстартовых гонках.

У мужчин обладателем большого Хрустального глобуса в сезоне-2025/26 Кубка России стал Карим Халили.

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Кристина Резцова
Наталия Шевченко
Юлия Коваленко
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