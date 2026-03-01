Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России-2025/26
Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России сезона-2025/26.
25-летняя спортсменка набрала 555 очков. В зачете учитывались 10 лучших результатов всех забегов.
Второе место в общем зачете заняла Кристина Резцова, которая набрала 513 очков. Третьей стала Юлия Коваленко (390 очков).
Шевченко также стала победительницей зачета Кубка России в масстартовых гонках.
У мужчин обладателем большого Хрустального глобуса в сезоне-2025/26 Кубка России стал Карим Халили.
Новости