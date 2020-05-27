Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об изменениях в тренерском штабе сборной России. Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило их на очередном заседании.

— Коновалов — хорошо, а Норицын разве не болгарин ныне? — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Киркоров недоумевает. Белозеров в команде и Максимов и Волковым. Интересненько, однако.

И Польховский не пропал, и конфигурация весьма интересная. Все может измениться в июле, если Драчева не выберут. Наша песня хороша, начинай сначала.