Российские биатлонистки эмоционально отреагировали на второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянки упустили лидерство только на последнем этапе.

— Обидно ли нам? Будем радоваться второму месту, — сказала Светлана Миронова. — Потому что можно много говорить «могло бы быть», но это все только разговоры. Надо радоваться.

— Это значит, что мы можем бороться за победу! Мне это навеяло песню: «Нас бьют, мы летаем», — добавила Лариса Куклина.

— Почему мы хорошо стреляем? Что за глупый вопрос!? — отреагировала Кристина Резцова на вопрос о стрельбе в эфире «Матч ТВ». — Потому что мы молодцы! Потому что растем, развиваемся. Потому что мы — Россия. И будем продолжать хорошо стрелять!