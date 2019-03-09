"Надо меньше обращать внимания на критику и работать над собой". Драчев - Павловой

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Евгения Павлова не должна обращать внимания на критику. 25-летняя спортсменка в пятницу в своем Инстаграме посоветовала подписчикам "оставить свое г*** при себе".

- Павлова? Надо меньше обращать внимания на критику, работать над собой, на результат, - сказал Драчев в эфире канала "Матч ТВ". - Как Антон Шипулин. Он закончил карьеру и приехал сюда, на чемпионат мира.

Павлова заняла 24-е место в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде.

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