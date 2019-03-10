"Надо абстрагироваться от внешних факторов". Шипулин - Логинову

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин заявил, что Александру Логинову нужно абстрагироваться от внешних факторов на чемпионате мира по биатлону. 27-летний россиянин завоевал серебро во вчерашней спринтерской гонке.

- Надо концентрироваться на тренировках, - сказал Шипулин в эфире "Первого канала". - Думать не о результате, а о своей функции на этом чемпионате мира. Надо абстрагироваться от внешних факторов.

Напомним, вчера шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон негативно высказался в адрес Логинова из-за допингового прошлого россиянина. Логинов был дисквалифицирован на два года после того, в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

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