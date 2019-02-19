Надежда Скардино: "Многие болельщики говорили, чтобы мы с Домрачевой возвращались"

Олимпийская чемпионка-2018 Надежда Скардино заявила, что многие болельщики просили ее и четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву вернуться в спорт. 33-летняя представительница Белоруссии выиграла масс-старт на "Гонке легенд" в Раубичах, а также стала первой в эстафете в паре с Сергеем Новиковым.

- Многие болельщики сегодня подходили к нам с Дашей и говорили, чтобы мы возвращались, - приводит слова Скардино портал TUT. - Это слышать и забавно, и немного грустно. Каждому спортсмену грустно заканчивать карьеру. Но я бы назвала сегодняшний день грустным праздником на отличной ноте. Тем более что нам устроили такие прекрасные проводы.

Напомним, Скардино и Домрачева объявили о завершении карьеры в июне 2018 года.

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