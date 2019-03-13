"Надеюсь, что прыгну выше головы". Поршнев - об индивидуальной гонке на ЧМ

Российский биатлонист Никита Поршнев заявил, что постарается показать хороший результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- Настроение - супер, позитивное, - сказал Поршнев в эфире канала "Матч ТВ". - Настроен на борьбу, будем надеяться, что прыгну выше головы. Я готов бежать, не болел, тренировался. Индивидуалка? Мы, как солдаты, должны все любить. Тем более, у меня нет выбора - мне дают шанс, буду его испоьзовать.

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