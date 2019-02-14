"На стойке потратила много времени, но оно того стоило". Ольсбу Ройселанн - о победе в спринте на этапе Кубка мира в США

Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити заявила, что потратила много времени на стрельбу из положения стоя. 28-летняя спортсменка ни разу не промахнулась и заняла первое место.

- Было тяжело, чувствовалась высота, - приводит слова Ольсбу Ройселанн NRK. - Поэтому я рада, что не допустила промахов. На стойке я потратила много времени, но оно того стоило. До этого сезона я постоянно спешила во время стрельбы, а сегодня довольна, что работала до конца.

Ольсбу Ройселанн занимает 3-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 597 очков.

Все о биатлоне - здесь