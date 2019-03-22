"На стойке не работала голова". Латыпов - о промахах в спринте на этапе КМ в Норвегии

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что испытывал проблемы на втором огневом рубеже во время спринта на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 25-летний спортсмен допустил три промаха на стойке.

- На лежке не было тумана - все рассеялось, - сказал Латыпов в эфире канала "Матч ТВ". - Потом он опять пришел, когда я финишировал. Три промаха на стойке - это не видимость. Голова не работала: оценивал правильно выстрелы, но что-то было не так.

Сейчас у меня самое худшее состояние. На третьем круге меня вырубило. Трасса почти не менялась. Лыжи из-за грязного снега забивались, поэтому скольжение было хуже.

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