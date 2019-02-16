"На лежке глаз немного заплыл". Васильева - о стрельбе в гонке преследования на этапе Кубка мира в США

Российская биатлонистка Маргарита Васильева после гонки преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити заявила, что допустила ошибки на первой лежке из-за того, что у нее немного заплыл глаз. 27-летняя спортсменка допустила два промаха и заняла 15-е место.

- Ошибалась сначала на лежке: глаз будто немного заплыл, - сказала Васильева в эфире канала "Матч ТВ". - На второй лежке начала дорабатывать каждый выстрел правильно. Стойка? Я просто понимала, что промах отодвигал бы меняназад. Надо было выцеливать и попадать.

Удовлетворение от гонки есть. На трассе мне кричали, что надо догонять шведку. Она сдаась, и я ее объехала. Состояние стало получше. Финишный круг мне удалось пройти, не сбавляя темп.

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