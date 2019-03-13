21:22 | Биатлон

"На финише подумал, что недоработал". Поварницын - об индивидуальной гонке на ЧМ

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Российский биатлонист Александр Поварницын заявил, что погодные условия не стали причиной промахов, допущенных во время индивидуальной гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 24-летний спортсмен занял 45-е место, допустив 4 промаха. 

- Во время гонки я больше старался концентрироваться на стрельбе, а не на ветре. На лежке на первых установках ветер бы не такой сильный, - приводит слова Поварницына sportbox.ru. - На стойке да, на первом рубеже поддувало, но я сам виноват в том что сделал два промаха. Стал зацеливать, побоялся стрелять сразу в привычном темпе. Вся вина моя.

Бежал ли я слишком свежим? Да, я иду, не терплю, не чувствую предела, организм не дает до него дойти, потому что не было нужной работы в соревновательных режимах. Финишировал и думаю: "Блин, я недоработал".

Поварницын занимает 52-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 66 очков. 

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Дополнительная информация

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI988205_Aleksandr_Povarnicyn_Finishiroval_i_dumaju__Blin_ja_nedorabotal

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