22:12 | Биатлон

"Мышцы не работают". Латыпов - о спринтерской гонке на этапе Кубка мира в США

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что спринтерская гонка на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити получилась тяжелой. 24-летний спортсмен допустил 3 промаха. 

- Был порывистый ветер, я даже не стал поправку делать, стрелял по ощущениям, - сказал Латыпов в эфире канала "Матч ТВ".  Первые два выстрела сдуло, потом закрыл. Стоя было сложнее. Был досадный промах.

Высота: мышцы не работают. Есть понимание, что могу работать, но организм не дает, сопротивляется. Стараешься, но не получается держать скорость. 

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