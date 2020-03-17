Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, объявившая о завершении карьеры, отреагировала на слова россиянки Екатерины Юрловой-Перхт.

Российская биатлонистка в Instagram написала: «Я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты сделала для биатлона и для меня в частности! Ты великая спортсменка и замечательный человек! Я очень горжусь нашей дружбой! Я желаю тебе всего самого лучшего и доброго в твоей новой жизни».

— Ох, Катя! Ты знаешь, как найти меня, если тебе еще будет нужна компания для тренировок, — написала Мякяряйнен в комментариях. — Я рада, что наша дружба на этом не заканчивается.

14 марта финская биатлонистка объявила о завершении карьеры. За свою карьеру Мякяряйнен завоевала одно золото, одно серебро и четыре бронзы чемпионатов мира, а также трижды побеждала в общем зачете Кубка мира, трижды — в зачете гонок преследования и по одному разу — в индивидуальных гонках, спринте и масс-старте.