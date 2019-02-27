Мякяряйнен - в составе сборной Финляндии на чемпионат мира по биатлону

Стал известен состав сборной Финляндии по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. В заявку вошла чемпионка мира-2011 Кайса Мякяряйнен. Полностью состав выглядит так:

Женщины: Мари Эдер, Венла Лехтонен, Суви Минккинен, Кайса Мякяряйнен, Лаура Тойванен, Йенни Феллман (запасная).

Мужчины: Туомас Гронман, Олли Хииденсало, Яакко Олави Ранта, Теро Сеппяля, Туукка Инвениус (запасной).

Женская сборная Финляндии занимает 17-е место в общем зачете Кубка наций (3042 очка), мужская - 19-е (2263).

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