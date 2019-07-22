Мякяряйнен рассказала, почему решила продолжать карьеру

Трехкратная победительница Кубка мира по биатлону Кайса Мякяряйнен рассказала, почему решила не завершать карьеру. 36-летняя спортсменка была включена в состав сборной Финляндии на следующий сезон.

– В моем возрасте нужно принять то, что делать большие шаги, как молодые спортсмены, невозможно, но я никому не завидую, – приводит официальный сайт IBU слова Мякяряйнен. - Я все еще наслаждаюсь биатлоном, мне нравится это делать, это моя жизнь. Это мой выбор – продолжать заниматься им и в 36 лет. Иногда меня вежливо спрашивают: "Почему бы тебе не заняться чем-то еще, ведь лучшие годы уже позади". Не многие могут выбирать и делать то, что хотят. Но если ты можешь, тогда это твоя жизнь.

Напомним, в прошлом сезоне Мякяряйнен сомневалась, стоит ли ей продолжать выступать, но в итоге приняла решение как минимум еще на год остаться в биатлоне.