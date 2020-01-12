Мякяряйнен поднялась на второе место в зачете масс-старта, лидирует Экхофф

После победы в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен поднялась на второе место в зачете Кубка мира в этом виде соревнований.

Лидирует норвежка Тирил Экхофф. На третьем месте итальянка Доротея Вирер. Лучшая среди россиянок Екатерина Юрлова-Перхт на 20-й позиции.

Кубок мира. Женщины

Масс-старт

Общий зачет

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 114 (+54)

2 (4). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 103 (+60)

3 (2). Доротея Вирер (Италия) — 97 (+43)

4 (5). Дениза Херманн (Германия) — 80 (+40)

5 (3). Лина Перссон (Швеция) — 76 (+28)

6 (7). Анаис Бескон (Франция) — 66 (+30)

20 (6). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 38 (0)

33 (25). Светлана Миронова (Россия) — 16 (+4)

36 (27). Лариса Куклина (Россия) — 10 (+2)