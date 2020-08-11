Бывшая финская биатлонистка, трехкратный обладатель Кубка мира Кайса Мякяряйнен начала тренерскую карьеру.

37-летняя Мякяряйнен сообщила, что будет работать с молодежной командой Vuokatti Sport.

— Спасибо Vuokatti Sport за возможность проверить тренерские навыки на молодых биатлонистах, — написала Мякяряйнен у себя в Instagram. — Спасибо моим напарникам за отличную командную работу, а также спасибо прекрасным молодым атлетам, которые мотивированы, готовы слушать и учиться.

Спортсменка завершила карьеру в марте 2020 года.