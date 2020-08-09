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«Мы живем в прекрасной стране. Нужно развиваться и идти мирным путем». Домрачева — о Белоруссии

9 августа 2020, 16:36
Дарья Домрачева. Фото Reuters
Дарья Домрачева. Фото Reuters
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высказалась о жизни в Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии проходят выборы президента страны.

«Мы живем в прекрасной, красивой стране, которую населяют замечательные талантливые люди, которые любят свою страну, заботятся о ней.

И действительно на сегодняшний день я считаю, что очень многого удалось добиться не только в спорте, но и во многих жизненных сферах, областях. Конечно, это достижение всего населения, достижение руководства страны.

Я думаю, что нам не стоит, конечно, останавливаться на достигнутом. Нам нужно развиваться и смотреть вперед. И идти к своим достижениям спокойным, мирным, хорошим путем", — сказала Домрачева на видео, опубликованном в паблике ВКонтакте «АТН: новости Беларуси и мира».

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-56781293_85375

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