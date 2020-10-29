Российский биатлонист Евгений Устюгов в интервью «СЭ» впервые прокомментировал вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда, которая 27 октября лишила его двух титулов олимпийского чемпиона — за якобы имевшие место допинговые нарушения 2010-го и 2014-го годов.

— Готовы ли идти в федеральный суд Швейцарии, если не удастся выиграть апелляцию CAS? — вопрос Устюгову.

— Думаю, мы в любом случае пойдем до самого конца и будем обжаловать несправедливость любыми возможными способами. Еще раз отмечу, что, если бы не влиятельные друзья, которые мне помогают в этом деле, можно было отчаяться. Работа адвокатов, экспертизы — это сотни тысяч долларов. Закончившему карьеру спортсмену в России без такой помощи просто не справиться, не удастся отстоять справедливость. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Устюгова — на сайте «СЭ»