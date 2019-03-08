"Мы показали, что находимся в хорошей форме". Пихлер - о выступлении сборной Швеции в смешанной эстафете на ЧМ

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде заявил, что его команда находится в хорошей форме.

- Я удовлетворен, - приводит слова Пихлера Expressen. - Чемпионат мира - самое сложное соревнование, где представлены лучшие спортсмены разных стран. Мы показали, что находимся в хорошей форме.

Сборная Швеции, которую представляли Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин и Себастьян Самуэльссон, заняла 5-е место в смешанной эстафете.

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