"Мы не откажемся от сильной биатлонистки". Гамза – о возможном возвращении Коукаловой

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза заявил, что Габриэла Коукалова может вернуться в национальную сборную. По словам руководителя – их разногласия в прошлом, и он готов приложить все усилия для е возвращения.

– Я не разговаривал с ней 11 месяцев, у нас нет контакта, – цитирует Idnes Гамзу. – Конечно, она знает мой номер телефона, знает, как я к ней отношусь и как к ней относятся все люди из биатлона. Ее возвращение не невозможно. Мы не закрывали перед ней дверь.

Не знаю, каким может получиться это возвращение. Для начала ей следует исправить некоторые вещи, которые были сделаны в прошлом году. Перед тем как она опубликовала книгу, я кое-что ей сказал. И продолжаю на этом настаивать. Что именно? Это останется между нами.

Мы все делаем ошибки. Если она захочет вернуться, то я все для этого сделаю. Мы не откажемся от сильной биатлонистки. Но никто не станет притворяться, что ничего не было. Больше об этом я сейчас говорить не хочу. Высказаться должна Габриэла. ​