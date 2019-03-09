"Мы должны соблюдать правила". Братья Бе - о Логинове

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе заявили, что должны принимать правила, согласно которым дисквалифицированные спортсмены возвращаются в спорт после отбытия наказания.

- Я не уважаю то, что сделал Александр Логинов, - приводит слова Тарьея Dagbladet. - Но я должен соблюдать правила, согласно которым он может снова участвовать в соревнованиях.

- Эритропоэтин - это очень плохо, - сказал Йоханнес. - Но Логинов отбыл наказание. Я просто должен признать его возвращение.

Ранее швед Себастьян Самуэльссон заявил, что не хотел бы видеть Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде из-за допингового прошлого россиянина, дисквалифицированного на два года за эритропоэтин.

В сегодняшней спринтерской гонке Логинов занял второе место, Йоханнес Бе завоевал золото, Тарьей Бе стал 13-м, Самуэльссон - 29-м.

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