21:55 | Биатлон

"Мы должны соблюдать правила". Братья Бе - о Логинове

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Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе заявили, что должны принимать правила, согласно которым дисквалифицированные спортсмены возвращаются в спорт после отбытия наказания. 

- Я не уважаю то, что сделал Александр Логинов, - приводит слова Тарьея Dagbladet. - Но я должен соблюдать правила, согласно которым он может снова участвовать в соревнованиях.

- Эритропоэтин - это очень плохо, - сказал Йоханнес. - Но Логинов отбыл наказание. Я просто должен признать его возвращение.

Ранее швед Себастьян Самуэльссон заявил, что не хотел бы видеть Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде из-за допингового прошлого россиянина, дисквалифицированного на два года за эритропоэтин. 

В сегодняшней спринтерской гонке Логинов занял второе место, Йоханнес Бе завоевал золото, Тарьей Бе стал 13-м, Самуэльссон - 29-м. 

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