19:55 | Биатлон

Мужская сборная России заняла второе место в эстафетном зачете Кубка мира

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Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетном зачете Кубка мира. Российская команда заняла третье место в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрала 236 очков.

Первое место заняла Норвегия (270), третье - Германия (233). 

Эстафета (м)

1 (1).     Норвегия - 270 (+60)

2 (2).     Россия - 236 (+48)

3 (4).     Германия - 233 (+54)

4 (3).     Франция - 226 (+38)

5 (5).     Австрия - 208 (+34)

6 (6).     Швеция - 202 (+36)

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