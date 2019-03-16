Мужская сборная России заняла второе место в эстафетном зачете Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетном зачете Кубка мира. Российская команда заняла третье место в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрала 236 очков.

Первое место заняла Норвегия (270), третье - Германия (233).

Эстафета (м)

1 (1). Норвегия - 270 (+60)

2 (2). Россия - 236 (+48)

3 (4). Германия - 233 (+54)

4 (3). Франция - 226 (+38)

5 (5). Австрия - 208 (+34)

6 (6). Швеция - 202 (+36)

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