Мужская сборная России заняла второе место в эстафетном зачете Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетном зачете Кубка мира. Российская команда заняла третье место в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрала 236 очков.
Первое место заняла Норвегия (270), третье - Германия (233).
Эстафета (м)
1 (1). Норвегия - 270 (+60)
2 (2). Россия - 236 (+48)
3 (4). Германия - 233 (+54)
4 (3). Франция - 226 (+38)
5 (5). Австрия - 208 (+34)
6 (6). Швеция - 202 (+36)
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