Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Мужская сборная России проведет сбор в Рыбинске, женская — в Ижевске

29 июня 2020, 18:27
Теги:

Основной и резервный составы мужской сборной России по биатлону проведут первый предсезонный сбор в Рыбинске Ярославской области. Начало сбора запланировано на 2 июля, сообщает ТАСС.

Основная женская сборная России проведет первый предсезонный сбор в Ижевске (он должен начаться 5 июля и продлиться 18 дней), резервная — в Чайковском (Пермский край).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8843305

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир