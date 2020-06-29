Основной и резервный составы мужской сборной России по биатлону проведут первый предсезонный сбор в Рыбинске Ярославской области. Начало сбора запланировано на 2 июля, сообщает ТАСС.

Основная женская сборная России проведет первый предсезонный сбор в Ижевске (он должен начаться 5 июля и продлиться 18 дней), резервная — в Чайковском (Пермский край).