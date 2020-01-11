Мужская сборная России осталась на четвертом месте в зачете Кубка наций
17:53
Мужская сборная России по биатлону осталась на четвертом месте в зачете Кубка наций. В активе национальной команды 3179 очка.
Первое место занимает Норвегия (3743), второе — Франция (3526), третье — Германия (3225).
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 3743 (+420)
2 (2). Франция — 3526 (+390)
3 (3). Германия — 3225 (+360)
4 (4). Россия — 3179 (+330)
5 (6). Швеция — 2642 (+210)
6 (7). Чехия — 2633 (+250)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...