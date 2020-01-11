Мужская сборная России осталась на четвертом месте в зачете Кубка наций

Мужская сборная России по биатлону осталась на четвертом месте в зачете Кубка наций. В активе национальной команды 3179 очка.

Первое место занимает Норвегия (3743), второе — Франция (3526), третье — Германия (3225).

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 3743 (+420)

2 (2). Франция — 3526 (+390)

3 (3). Германия — 3225 (+360)

4 (4). Россия — 3179 (+330)

5 (6). Швеция — 2642 (+210)

6 (7). Чехия — 2633 (+250)