Мужская сборная России осталась на четвертом месте в Кубке наций

Мужская сборная России осталась на четвертом месте в общем зачете Кубка наций. В активе национальной команды 3851 очко. В субботу, 18 января, россияне стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Первое место занимает Норвегия (4511), второе — Франция (4400), третье — Германия (3951).

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 4511 (+390)

2 (2). Франция — 4400 (+420)

3 (3). Германия — 3951 (+310)

4 (4). Россия — 3851 (+330)

5 (9). Австрия — 3212 (+360)

6 (5). Швеция — 3197 (+230)