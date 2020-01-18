Мужская сборная России осталась на четвертом месте в Кубке наций
17:46
Мужская сборная России осталась на четвертом месте в общем зачете Кубка наций. В активе национальной команды 3851 очко. В субботу, 18 января, россияне стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Первое место занимает Норвегия (4511), второе — Франция (4400), третье — Германия (3951).
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 4511 (+390)
2 (2). Франция — 4400 (+420)
3 (3). Германия — 3951 (+310)
4 (4). Россия — 3851 (+330)
5 (9). Австрия — 3212 (+360)
6 (5). Швеция — 3197 (+230)
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