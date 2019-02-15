22:58 15 февраля | Биатлон

Мужская сборная России опустилась на 4-е место в общем зачете Кубка наций

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Мужская команда России по биатлону опустилась на 4-е место в общем зачете Кубка наций. В активе россиян 5080 очков. 

Первое место занимает Норвегия (5705), второе - Франция (5437), третье - Германия (5118). 

Кубок наций (м)

1 (1).     Норвегия - 5705 (+431)

2 (2).     Франция - 5437 (+424)

3 (4).     Германия - 5118 (+420)

4 (3).     Россия - 5080 (+356)

5 (5).     Австрия - 4960 (+319)

6 (7).     Италия - 4385 (+377)

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