Мужская сборная России опустилась на 4-е место в общем зачете Кубка наций

Мужская команда России по биатлону опустилась на 4-е место в общем зачете Кубка наций. В активе россиян 5080 очков.

Первое место занимает Норвегия (5705), второе - Франция (5437), третье - Германия (5118).

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия - 5705 (+431)

2 (2). Франция - 5437 (+424)

3 (4). Германия - 5118 (+420)

4 (3). Россия - 5080 (+356)

5 (5). Австрия - 4960 (+319)

6 (7). Италия - 4385 (+377)

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