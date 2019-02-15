Мужская сборная России опустилась на 4-е место в общем зачете Кубка наций

Мужская команда России по биатлону опустилась на 4-е место в общем зачете Кубка наций. В активе россиян 5080 очков.
Первое место занимает Норвегия (5705), второе - Франция (5437), третье - Германия (5118).
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия - 5705 (+431)
2 (2). Франция - 5437 (+424)
3 (4). Германия - 5118 (+420)
4 (3). Россия - 5080 (+356)
5 (5). Австрия - 4960 (+319)
6 (7). Италия - 4385 (+377)
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