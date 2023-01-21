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Муж Куклиной: «Настраивались на январь быть в хорошей форме»

Сергей Разин
корреспондент
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Михаил Куклин, муж и тренер биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал выступление супруги в текущем сезоне.

— Ожидали таких результатов, готовились, — приводит слова Куклиной «Спорт День за Днем». — Как раз настраивались на январь быть в хорошей форме.

— Это плоды подготовки Ларисы, или у более молодых гонщиц не хватает мотивации?

— Мне кажется, мотивации у всех хватает. Думаю, здесь все же результат подготовки.

— Ожидаете продолжение победной серии в этом сезоне?

— Да, ожидаем. Посмотрим, как будет.

— Сама Лариса готова быть в сборной еще один полный олимпийский цикл?

— Да, готова.

21 января Куклина одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия). Ранее спортсменка победила в суперспринте на чемпионате России и в спринте в Раубичах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/muzh-kuklinoy-larisa-gotova-byt-v-sbornoy-rossi-i-ves-olimpiyskiy-tsikl
Лариса Куклина
Михаил Куклин
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