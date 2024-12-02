Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:48

Мусин — о выступлении Коновалова в третьем этапе смешанной эстафеты на Кубке России: «В этом сезоне это пока лучшая гонка Савелия»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер юниорской сборной России по биатлону Роман Мусин высказался об уровне своего подопечного Савелия Коновалова после третьего этапа смешанной эстафеты на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске.

«По всей подготовке мы идем планомерно вверх. С каждой гонкой Савелий улучшает свое самочувствие как в функциональном, так и в стрелковом плане. В этом сезоне это пока лучшая его гонка, что конечно же радует меня как тренера. Спортсмен тоже доволен, что начало получаться», — цитирует Мусина «РБ Спорт».

1 декабря Коновалов первым передал эстафету на третьем этапе, отыграв у лидеров 40 секунд. Команда Свердловской области, за которую выступает биатлонист, заняла третье место.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Читайте также
Врач рассказал о симптомах опухоли головного мозга
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Хантера Байдена
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мусин: «Коновалов будет совмещать взрослые и юниорские выступления по ходу сезона»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости