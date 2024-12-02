Мусин — о выступлении Коновалова в третьем этапе смешанной эстафеты на Кубке России: «В этом сезоне это пока лучшая гонка Савелия»

Тренер юниорской сборной России по биатлону Роман Мусин высказался об уровне своего подопечного Савелия Коновалова после третьего этапа смешанной эстафеты на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске.

«По всей подготовке мы идем планомерно вверх. С каждой гонкой Савелий улучшает свое самочувствие как в функциональном, так и в стрелковом плане. В этом сезоне это пока лучшая его гонка, что конечно же радует меня как тренера. Спортсмен тоже доволен, что начало получаться», — цитирует Мусина «РБ Спорт».

1 декабря Коновалов первым передал эстафету на третьем этапе, отыграв у лидеров 40 секунд. Команда Свердловской области, за которую выступает биатлонист, заняла третье место.