"Может быть, дома встретят с оркестром". Илиев - о серебре в индивидуальной гонке на ЧМ

Болгарский биатлонист Владимир Илиев заявил, что его торжественно встретят дома после успеха на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 31-летний спортсмен завоевал серебро в индивидуальной гонке.

- У нас смотрят биатлон, но таких успехов не было, во всяком случае у мужчин, только у женщин в предыдущем поколении, - приводит слова Илиева сайт телеканала "Матч ТВ". - Думаю, сегодняшняя медаль поднимет популярность еще выше. Дома, наверное, встретят как-то торжественно, может быть, с оркестром. Но им придется подождать, мы же сначала – в Осло, на этап Кубка мира, а затем уже домой, на чемпионат Болгарии.

Илиев занимает 43-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 43 очка.

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