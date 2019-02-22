Морозова пропустит чемпионат Европы и выступит на 7-м этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Анастасия Морозова не выступит на чемпионате Европы в Минске. Как сообщает портал Rusbiathlon со ссылкой на старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына, 24-летняя спортсменка заболела простудным заболеванием с высокой температурой за три дня до вылета в Северную Америку.

В настоящее время Морозова восстанавливается после болезни. Сначала она находилась на сборе в Санкт-Петербурге, а сейчас готовится в Тюмени. Тренерский штаб планирует, что Морозова выступит на седьмом этапе Кубка IBU, который стартует 1 марта в эстонском Отепя.

Напомним, Морозова вошла в состав сборной России на Чемпионат Европы-2019 в Минске, но не пробежала ни одной гонки.

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