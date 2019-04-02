"Молилась, чтобы с таким ходом справиться со стрельбой". Сливко - о женской эстафете на чемпионате России

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что старалась максимально выложиться в женской эстафете на чемпионате России в Тюмени. 24-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха на своем втором этапе, а ее команда (Тюменская область) стала восьмой.

- Я настраивалась изначально так, что неважно, какой мне передали эстафету, - приводит слова Сливко "Тюменская Арена". - Нужно бороться с первых метров и до последнего. Важно было выложиться максимально в ней, перешагнуть себя для команды.

Я действительно старалась не экономить силы. Это – последний старт в сезоне. Я просто молилась, чтобы с таким ходом смогла справиться со стрельбой. Все получилось!

Напомним, Сливко является действующим обладателем Кубка IBU.

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