МОК не стал комментировать запрос CAS о подписях в документах по делу российских биатлонисток

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) запросил у него объяснение о поддельных подписях в документах по российским биатлонисткам. CAS начал рассмотрение апелляции Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые оспорили санкции МОК. В ходе слушаний в CAS адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи Григория Родченкова на документах по делу биатлонисток являются подделкой. CAS потребовал от МОК до вторника предоставить пояснения по этому вопросу.

«МОК не комментирует слушания, которые проходят в данный момент», — приводит ТАСС ответ пресс-службы МОК на просьбу о комментарии.