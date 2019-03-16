"Могло быть и лучше, если бы был Гараничев". Хованцев - о бронзе в мужской эстафете на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что мужская команда могла показать более высокий результат в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, если бы в гонке принял участие Евгений Гараничев. Россияне стали третьими.

- Могло быть лучше, если бы был Гараничев, - сказал Хованцев в эфире канала "Матч ТВ". - Но он отпросился на масс-старт. У Никиты Поршнева не заладился этап ходом. Могла быть проблема с лыжами. Он завис на третьем круге.

Девушки? У Кати Юрловой был шанс. Но у них у всех, кроме Кайшевой, не заладилась стрельба. Невозможно попасть в призеры с таким количеством дополнительных патронов.

В гонке принимали участие Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

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