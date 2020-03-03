«Могли быть вставлены из другого документа». Объяснено происхождение поддельных подписей в показаниях Родченкова

Заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин объяснил вероятное происхождение поддельных подписей в показаниях бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Показания Родченкова являются доказательством по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Слушания в Спортивном арбитражном суде начались в понедельник.

— Эти изображения имеют одинаковый размер, формат, и хеш-сумму — уникальный идентификатор файла, — приводит официальный сайт Group-IB слова Никитина. — Оба изображения с подписью отчуждаемы, т. е. могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой.

В понедельник адвокат бывших биатлонисток Алексей Панич заявил, что в ходе исследования специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника.

Во вторник компания Group-IB опубликовала заявление по делу российских биатлонисток, в котором говорится, что в ходе анализа элементов файлов и сравнения документов экспертам удалось обнаружить, что на странице двух разных с криминалистической точки зрения документов (у них разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы) присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью.