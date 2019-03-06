"Мне предлагали воспользоваться его услугами". Эдер - о докторе, задержанном в Эрфурте

Австрийский биатлонист Симон Эдер признался, что ему предлагали воспользоваться услугами спортивного врача Марка Шмидта из Эрфурта, замешанного в допинговом скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Немецкий специалист распространял среди спортсменов кровяной допинг.

- Да, когда-то мне предлагали воспользоваться его услугами, но это было давно, - приводит слова Эдера Die Presse. - Я сразу же сообщил об этом в полицию. Из-за допингового скандала в Зефельде меня вызывали в полицию в качестве свидетеля, я дал свои показания.

Чемпионат мира в Эстерсунде? Не знаю, но не надо быть наивными, биатлон похож на лыжные гонки: и там, и там нужна выносливость. С лыжниками мы часто пересекаемся.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макс Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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