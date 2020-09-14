Титулованный российский биатлонист Евгений Устюгов в интервью «СЭ» рассказал о предстоящем заседании в CAS по своей апелляции.

— 20 октября назначено слушание вашего дела в СAS. Полетите в Швейцарию?

— Я буду доступен по видеосвязи. Как пройдет заседание я знать не могу, но то, что происходило совсем недавно... Ох, даже не знаю, как сказать. Против меня идет наговор, который не мог присниться мне и в страшном сне. Представляете, мне говорят, что я переливал кровь, постоянно колол себе эритропоэтин. Паспорт крови у меня какой-то бешеный. Мой случай какой-то уникальный, до сих пор непонятно, что я доказываю. Я много раз говорил: за всю карьеру нет ни одной положительной допинг-пробы.

По паспорту крови я добровольно сдал ряд дополнительных анализов, по результатам которых IBU пришел к выводу об отсутствии оснований для обвинений против меня, поскольку аномалии в паспорте объясняются генетически. Теперь же, в отсутствие каких-либо новых доказательств, IBU изменил мнение по этому вопросу, что противоречит всем юридическим нормам и принципам. Вообще CAS ADD не может юридически рассматривать мое дело, но занимается этим. Хотя я никогда не давал согласия на рассмотрение моего дела в CAS ADD и заявил об отсутствии у него компетенции.

— Как они это все объясняют?

— Это самый настоящий правовой беспредел, после предварительного слушания я боюсь представить, что будет дальше. Мои западные адвокаты в шоке, я сам в шоке. Я с 2010-го года был под прицелом ВАДА, под прицелом МОК. Все пробы у меня всегда были чистые. А теперь они начинают рассказывать, что сданные по их же просьбе анализы нельзя учитывать, и что эти два года я кололся ЭПО. Спустя три года, когда я пошел с ними на сотрудничество и предоставил свои пробы. Они дважды приехали ко мне домой в Красноярк, я им предоставил все пробы. Два раза. А теперь они начинают рассказывать, что эти два года я кололся ЭПО. (Тимур Ганеев)

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