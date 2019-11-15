Миронова выиграла первую контрольную гонку в Тюмени
11:01
Биатлонистка Светлана Миронова победила в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени. Второй стала Тамара Воронина. Третье место заняла Кристина Резцова.
Тюмень
Отборочные старты
Женщины
Спринт (7,5 км)
1. Светлана Миронов — 24.20,4 (0,1)
2. Тамара Воронина — отставание 2,5 (1,0)
3. Кристина Резцова — 24,7 (0,1)
4. Наталья Гербулова — 38,5 (0,1)
5. Ирина Старых — 53,3 (1,1)
6. Анастасия Гореева — 55,3 (0,2)
7. Полина Шевнина — 55,5 (0,0)
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