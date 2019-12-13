Миронова — третья в спринте в Хохфильцене
Россиянка Светлана Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Для 25-летней биатлонистки это первый подиум в карьере.
Победила итальянка Доротея Вирер, второй финишировала норвежка Ингрид Таннреволь.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. Доротея Вирер (Италия) — 21.26,5 (1 шт. круг)
2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — отставание 5,9 (0)
3. Светлана Миронова (Россия) — 18,3 (1)
4. Паулина Фиалкова (Словакия) — 22,1 (0)
5. Ханна Эберг (Швеция) — 24,3 (1)
6. Луция Харватова (Чехия) — 29,3 (1)...
19. Кристина Резцова (Россия) — 58,6 (1)
26. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.08,2 (2)
60. Тамара Воронина (Россия) — 2.10,6 (2)
69. Лариса Куклина (Россия) — 2.21,9 (4)
Общий зачет (ж)
1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 156 (+60)
2 (12). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 113 (+54)
3 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 112 (+36)
4 (10). Ханна Эберг (Швеция) — 101 (+40)
5 (5). Жюли Симон (Франция) — 95 (+23)
6 (6). Лена Хекки (Швейцария) — 93 (+21)...
10 (26). Светлана Миронова (Россия) — 74 (+48)
12 (8). Лариса Куклина (Россия) — 63 (0)
30 (28). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 40 (+15)
31 (19). Тамара Воронина (Россия) — 39 (0)
42 (65). Кристина Резцова (Россия) — 22 (+22)
Спринт (ж)
1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 120 (+60)
2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 90 (+36)
3 (15). Светлана Миронова (Россия) — 74 (+48)
4 (25). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 70 (+54)
5 (11). Ханна Эберг (Швеция) — 70 (+40)
6 (5). Лина Перссон (Швеция) — 60 (+20)
34 (18). Лариса Куклина (Россия) — 23 (0)
36 (46). Кристина Резцова (Россия) — 22 (+22)
44 (29). Тамара Воронина (Россия) — 12 (0)
Кубок наций (ж)
2 (2). Швеция — 1904 (+374)
3 (4). Франция — 1719 (+380)
4 (5). Россия — 1713 (+385)
5 (3). Германия — 1701 (+291)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2019-2020/events/242810_1/