Россиянка Светлана Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Для 25-летней биатлонистки это первый подиум в карьере.

Победила итальянка Доротея Вирер, второй финишировала норвежка Ингрид Таннреволь.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Доротея Вирер (Италия) — 21.26,5 (1 шт. круг)

2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — отставание 5,9 (0)

3. Светлана Миронова (Россия) — 18,3 (1)

4. Паулина Фиалкова (Словакия) — 22,1 (0)

5. Ханна Эберг (Швеция) — 24,3 (1)

6. Луция Харватова (Чехия) — 29,3 (1)...

19. Кристина Резцова (Россия) — 58,6 (1)

26. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.08,2 (2)

60. Тамара Воронина (Россия) — 2.10,6 (2)

69. Лариса Куклина (Россия) — 2.21,9 (4)

Общий зачет (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 156 (+60)

2 (12). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 113 (+54)

3 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 112 (+36)

4 (10). Ханна Эберг (Швеция) — 101 (+40)

5 (5). Жюли Симон (Франция) — 95 (+23)

6 (6). Лена Хекки (Швейцария) — 93 (+21)...

10 (26). Светлана Миронова (Россия) — 74 (+48)

12 (8). Лариса Куклина (Россия) — 63 (0)

30 (28). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 40 (+15)

31 (19). Тамара Воронина (Россия) — 39 (0)

42 (65). Кристина Резцова (Россия) — 22 (+22)

Спринт (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 120 (+60)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 90 (+36)

3 (15). Светлана Миронова (Россия) — 74 (+48)

4 (25). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 70 (+54)

5 (11). Ханна Эберг (Швеция) — 70 (+40)

6 (5). Лина Перссон (Швеция) — 60 (+20)

34 (18). Лариса Куклина (Россия) — 23 (0)

36 (46). Кристина Резцова (Россия) — 22 (+22)

44 (29). Тамара Воронина (Россия) — 12 (0)

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 1975 (+424)

2 (2). Швеция — 1904 (+374)

3 (4). Франция — 1719 (+380)

4 (5). Россия — 1713 (+385)

5 (3). Германия — 1701 (+291)

6 (7). Италия — 1653 (+391)