Миронова пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Светлана Миронова не вошла в состав команды на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

По его словам, она может выступить в спринте, который пройдет в Контиолахти в воскресенье.

Мужская и женская индивидуальные гонки в субботу откроют соревновательную программу Кубка мира.