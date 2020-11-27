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Миронова пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти

19:26

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Светлана Миронова не вошла в состав команды на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

По его словам, она может выступить в спринте, который пройдет в Контиолахти в воскресенье.

Мужская и женская индивидуальные гонки в субботу откроют соревновательную программу Кубка мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10118099

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