Миронова пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти
19:26
Главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Светлана Миронова не вошла в состав команды на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
По его словам, она может выступить в спринте, который пройдет в Контиолахти в воскресенье.
Мужская и женская индивидуальные гонки в субботу откроют соревновательную программу Кубка мира.
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