Россиянка Светлана Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Для 25-летней биатлонистки это первый подиум в карьере.

— На самом деле, я еще не осознаю этого, — рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ». — Я к этому стремилась, конечно же, но нужно немного переварить. Я очень рада, очень довольна, что сегодня у меня все получилось. Я приезжаю соревноваться за высокие места. Для меня хорошие места — топ 6. Я считаю, это хорошо.

То, что есть сейчас в плане формы — этого достаточно, чтобы бороться за топ-6. Но я знаю, что могу еще быстрее бежать и точнее стрелять. Первым делом я у тренера спросила, где моя медаль? Нет, не обидно, что ее не вручают сейчас. Вечером будет награждение, мне вручат медаль. Я посвящу свою первую медаль моему первому тренеру Николаю Николаевичу.