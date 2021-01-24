Миронова: «На высоте мне гораздо тяжелее, у меня такой организм»

Российская биатлонистка Светлана Миронова после победы в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве отметила, что ей тяжело выступать на высоте.

— Когда наблюдаешь со стороны, это всегда более волнительно, чем когда ты стреляешь, потому что тогда ты сосредоточена на работе, — отметила Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — На высоте мне гораздо тяжелее, у меня такой организм. Мне эта гонка давалась очень тяжело.

Напомним, сборную России в эстафетепредставляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Миронова и Ульяна Кайшева. Второй стала команда Германии. Третье место заняла сборная Франции.