Миронова, Казакевич, Шевченко и Дербушева выиграли эстафету на чемпионате России по летнему биатлону
11:25
Биатлонистки из Свердловской области — Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова — стали победительницами женской эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону.
Вторыми стали представительницы Ханты-Мансийского автономного округа — Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова.
Замкнула тройку команда Новосибирской области в составе Анны Никулиной, Анастасии Евсюниной, Софьи Леньковой и Евгении Буртасовой.
Тюмень
Чемпионат России по летнему биатлону
Эстафета (4 x 6 км)
Женщины
1. Свердловская область — 1.14,07,2 (9 дополнительных патронов)
2. Ханты-Мансийский автономный округ — 1 — отставание +2.49,3 (3 штрафных круга+13 д/п)
3. Новосибирская область +4.23,8 (1+9 д/п)
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