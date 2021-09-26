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Миронова, Казакевич, Шевченко и Дербушева выиграли эстафету на чемпионате России по летнему биатлону

11:25

Биатлонистки из Свердловской области — Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова — стали победительницами женской эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону.

Вторыми стали представительницы Ханты-Мансийского автономного округа — Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова.

Замкнула тройку команда Новосибирской области в составе Анны Никулиной, Анастасии Евсюниной, Софьи Леньковой и Евгении Буртасовой.

Тюмень

Чемпионат России по летнему биатлону

Эстафета (4 x 6 км)

Женщины

1. Свердловская область — 1.14,07,2 (9 дополнительных патронов)

2. Ханты-Мансийский автономный округ — 1 — отставание +2.49,3 (3 штрафных круга+13 д/п)

3. Новосибирская область +4.23,8 (1+9 д/п)

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Роман Шишов все материалы автора

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