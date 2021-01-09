Миронова — четвертая в гонке преследования в Оберхофе
Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Второй стала ее соотечественница Марте Ройзланд. Замкнула тройку австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Россиянка Светлана Миронова стала четвертой. Это лучший результат для команды в этом сезоне.
Таким образом, антирекордная серия сборной России без медалей на этапах Кубка мира достигла 42 гонок.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 32.20,9 (2 шт. круга)
2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание 0,5 (0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 43,0 (1)
4. Светлана Миронова (Россия) — 1.11,2 (2)
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 1.20,8 (2)
6. Моника Хойниш (Польша) — 1.21,4 (1)
19. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.39,9 (2)
25. Лариса Куклина (Россия) — 3.21,3 (4)
31. Евгения Павлова (Россия) — 3.32,8 (6)
37. Ирина Казакевич (Россия) — 4.04,6 (3)
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