Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Миронова — четвертая в гонке преследования в Оберхофе

15:20
Теги:

Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Второй стала ее соотечественница Марте Ройзланд. Замкнула тройку австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Россиянка Светлана Миронова стала четвертой. Это лучший результат для команды в этом сезоне.

Таким образом, антирекордная серия сборной России без медалей на этапах Кубка мира достигла 42 гонок.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 32.20,9 (2 шт. круга)
2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание 0,5 (0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 43,0 (1)
4. Светлана Миронова (Россия) — 1.11,2 (2)
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 1.20,8 (2)
6. Моника Хойниш (Польша) — 1.21,4 (1)
19. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.39,9 (2)
25. Лариса Куклина (Россия) — 3.21,3 (4)
31. Евгения Павлова (Россия) — 3.32,8 (6)
37. Ирина Казакевич (Россия) — 4.04,6 (3)

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир