Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Второй стала ее соотечественница Марте Ройзланд. Замкнула тройку австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Россиянка Светлана Миронова стала четвертой. Это лучший результат для команды в этом сезоне.

Таким образом, антирекордная серия сборной России без медалей на этапах Кубка мира достигла 42 гонок.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 32.20,9 (2 шт. круга)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание 0,5 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 43,0 (1)

4. Светлана Миронова (Россия) — 1.11,2 (2)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 1.20,8 (2)

6. Моника Хойниш (Польша) — 1.21,4 (1)

19. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.39,9 (2)

25. Лариса Куклина (Россия) — 3.21,3 (4)

31. Евгения Павлова (Россия) — 3.32,8 (6)

37. Ирина Казакевич (Россия) — 4.04,6 (3)