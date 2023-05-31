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Сегодня, 18:49

Минспорт сообщил о выделении дополнительных ставок в сборной России по биатлону

Мария Гусева
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что Министерство спорта РФ и Центр спортивной подготовки (ЦСП) рассмотрели вопрос о формировании списка сборных команд России по биатлону и решили выделить дополнительные ставки.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с СБР, как и со всеми спортивными федерациями, следуем установленным регламентам, — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ. — Минспорт России и ФГБУ ЦСП оперативно рассмотрели вопрос формирования списка сборной команды по биатлону и приняли решение о выделении дополнительных ставок. Это подчеркивает наш приоритет в сохранении социальных гарантий членов сборных команд и защиту их интересов. В этот период важно оказывать поддержку, придерживаться конструктивного подхода и быть вместе — государству, федерациям, спортсменам и также представителям СМИ, которые играют важную роль в формировании позитивного имиджа российского спорта».

Ранее комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что российские биатлонисты Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов и Лариса Куклина попали в список национальной команды, но лишились зарплаты.

Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов будут готовиться к сезону-2023/24 в группе у тренера Юрия Каминского.

Биатлон
Олег Матыцин
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