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Сегодня, 14:09

Шашилов: «Из-за болезни Батманова не выступит на соревнованиях в Красноярске»

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Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал, что Анастасия Батманова не сможет выступить на предсезонных стартах в Красноярске.

«Много народу у нас переболело. Сначала заболела в Минске Виктория Сливко, а Настя Батманова с ней жила. Произошла цепная реакция. Сейчас она выздоровела и пока начала тренироваться в щадящем режиме. Сейчас она едет на «Лауру», где будет готовиться до следующего сбора в Минске. Везти Батманову в Красноярск не имеет никакого смысла. Не готова она бегать», — приводит слова Шашилова Vprognoze.ru.

Батманова в прошлом сезоне одержала победу на Всероссийской спартакиаде в спринте.

Источник: Vprognoze.ru
Анастасия Батманова
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