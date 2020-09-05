Михаил Шашилов: «Есть вопросы по некоторым спортсменкам. С Кристиной Резцовой нет никакого контакта»

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о подготовке команды к новому сезону. По его словам, у тренерского штаба есть проблемы коммуникации со спортсменками, находящимися на самоподготовке.

— Есть определенные вопросы по некоторым спортсменкам. Например, с Кристиной Резцовой вообще нет никакого контакта, иногда через интернет только отслеживаем, где именно она тренируется. С Катей Юрловой рабочие отношения, все хорошо, тренер Жени Павловой постоянно с нами на связи, она попытается пораньше заехать в Тюмень, чтобы уже начать работать вместе. Лариса Куклина сейчас с командой.

— А что по Татьяне Акимовой, Дарье Виролайнен?

— С Акимовой мы провели сбор в Сочи, пообщались и с ней самой, и с Николаем Петровичем Лопуховым. Она хотела приехать и в Тюмень, но ее не пустили на «Жемчужину Сибири» с ребенком. В любом другом месте, том же Чайковском или Ижевске, она спокойно заселилась бы вместе с мужем, ребенком и тренером. На чемпионате России Акимова выступит. Во всяком случае, Николай Петрович это обещал. Что касается Даши Виролайнен, то она на днях стартовала в Эстонии, неплохо там пробежала. У нее другая проблема — как заехать в Россию и потом выехать. Я думаю, что она не будет рисковать и в Тюмени мы с большой вероятностью ее не увидим.