Международный союз биатлонистов заключил соглашение с антидопинговым отделом CAS

Международный союз биатлонистов (IBU) заключил договор о сотрудничестве с антидопинговым отделом (ADD) Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает пресс-служба CAS.

«Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) благодарит IBU за этот важный и необходимый шаг, который позволит надлежащим образом разделить полномочия между проводящими тестирование и определяющими наказание за нарушение органами, — приводит слова президента ICAS Джона Коатеса пресс-служба организации. — Это является жизненно важным для обеспечения объективности. ADD CAS готов предоставить IBU независимую, своевременную и эффективную помощь в делах, связанных с употреблением допинга».

В обязанности отдела ADD CAS будет входить рассмотрение дел, связанных с предполагаемым нарушением антидопинговых правил, в суде первой инстанции и сможет накладывать любые санкции, соответствующие нормам IBU.

Антидопинговый отдел CAS был создан в январе 2019-го.