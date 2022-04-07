Международный союз биатлонистов полностью запретил использование фтора с сезона-2022/23

Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайт объявил о решение полностью запретить использование фтора в средствах для смазки лыж во всех соревнованиях под эгидой организации. Запрет вступает в силу со следующего сезона.

Проверка на содержание фтора будет проводиться с помощью устройства Alpha II.

Согласно постановлению ЕС, производить, продавать и использовать продукты с высоким содержанием фтора запрещено по экологическим причинам. Фторуглероды C8 подпадают под этот запрет. В то же время продукты с низким содержанием фтора C6 по-прежнему разрешено производить, продавать или использовать.